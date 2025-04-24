ردا على تصريحات ترامب.. ماكرون يرفض مناقشة وضع القرم

ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأولوية في أوكرانيا حاليا يجب أن تكون “لوقف إطلاق نار غير مشروط”، في تعليق غير مباشر على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس بشأن وضع شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2024.

كما رأى أنه “لا يجب حاليا مناقشة وضع القرم” التي تقع في صلب الخلافات مع روسيا. وقال ماكرون على هامش زيارة دولة إلى مدغشقر، اليوم الخميس “الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي صرّح أن هذه الأراضي خسرتها كييف بالفعل، يصف واقع الحال”.

إلا أنه أضاف متسائلا “هل يعني هذا أننا يجب أن نمنح روسيا موافقتنا؟ .. كلا”.

“بوتين يكذب”

إلى ذلك، أعرب ماكرون أيضا عن أمله في أن “يتوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيرا عن الكذب بزعمه أنه يريد السلام في حين يواصل قصف أوكرانيا”.

وجدد التأكيد أن وقف إطلاق النار غير المشروط هو الأساس، لافتا إلى أن “جميع القضايا الأخرى تندرج ضمن مفاوضات السلام التي يجب أن تتم بعد ذلك وتأخذ في الاعتبار المواقع العسكرية والقضايا الإقليمية والقضايا الأمنية”.

كما أكد أن “الغضب الأميركي يجب أن يوجه نحو شخص واحد ألا وهو بوتين” في ظل الصعوبات التي تواجه إنهاء الأعمال العدائية.

وكان ترامب أثار غضب أوكرانيا، وإشادة موسكو، مؤخرا عبر قوله في منشور على منصته “تروث سوشيال” أمس إن المنطقة التي تحتلها روسيا خسرتها كييف بالفعل منذ سنوات”

واتهم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعرقلة اتفاق محتمل مع موسكو عبر رفضه التنازل عن شبه الجزيرة.