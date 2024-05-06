ردود فعل متباينة على طلب إخلاء مناطق في رفح من قبل إسرائيل

توالت ردود الفعل على دعوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخاء رفح استعدادا لاجتياحها، مع تحذيرٍ من عواقب وصفت بالمدمرة إذا ما تم الاجتياح، في حين أيد سياسيون إسرائيليون العملية، على رأسهم وزير خارجية الاحتلال.

مواقف معارضة:

واعتبر رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج سامي أبو زهري أن “هذا تطور خطير وسيكون له تداعياته والإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية إلى جانب الاحتلال عن هذا الإرهاب”.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن “الهجوم الإسرائيلي على ⁧‫رفح‬⁩ سيعني زيادة المعاناة والوفيات بين المدنيين. العواقب ستكون مدمرة على 1.4 مليون شخص… الأونروا لم تقرر الإخلاء، ستستمر الوكالة في البقاء في رفح لأطول فترة ممكنة وستواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للناس”.

بدورها؛ مؤسسة أكشن إيد الخيرية قالت “إن إجبار أكثر من مليون فلسطيني نازح في رفح على الإخلاء دون وجهة آمنة ليس أمرا غير قانوني فحسب، بل سيؤدي إلى عواقب كارثية”.

وأضافت “يبلغ عمال الإغاثة لدينا عن بعض أقسى الظروف في الذاكرة الحديثة مع انتشار المرض والمجاعة والفوضى. ولنكن واضحين، لا توجد مناطق آمنة في غزة.

كما تابعت المؤسسة “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لمنع وقوع المزيد من الفظائع ومحاسبة نفسه، وكذلك الحكومة الإسرائيلية – إذا كان اجتياح رفح هو ‘الخط الأحمر‘ بالنسبة لكم، فهل ستبذلون كل ما في وسعكم لوقف هذا الهجوم الوشيك؟”.

الموقف الإسرائيلي:

بدوره؛ قال المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني “هذا الصباح، وفقا للخطط العملياتية التي وافقت عليها الحكومة، بدأنا عملية محدودة النطاق لإجلاء السكان مؤقتا في الجزء الشرقي من رفح. هذه ليست عملية إخلاء واسعة النطاق لرفح، إنها عملية محدودة النطاق في منطقة شرق رفح، كما ترون في الخرائط التي وضعناها”.

وأيد العملية وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال “حربنا العادلة في غزة مستمرة بنفس الأهداف: إطلاق سراح جميع الرهائن وهزيمة حماس”.

وحثت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين على إخلاء أجزاء من مدينة رفح في قطاع غزة في ما يحتمل أنه استعداد لهجوم مزمع على وحدات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تخشى قوى أجنبية أن يؤدي إلى سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين.

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