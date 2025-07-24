رد حماس يمهد للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أكد مصدر مطلع على سير المفاوضات للجزيرة اليوم الخميس أن مرونة حركة المقاومة الإسلامية في ردها الذي سلمته فجرا تمهد للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد المصدر بأن حركة حماس وفصائل المقاومة قدّمت مرونة عالية في ملفي انسحاب الاحتلال من قطاع غزة ومفاتيح تبادل الأسرى.

في الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصل إلى إيطاليا لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، بعد أن ذكرت تقارير صحفية أميركية وإسرائيلية أن ويتكوف سيعقد في إيطاليا لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الشرق الأوسط.

وأعلنت حركة حماس أنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع إسرائيل، دون ذكر أي تفاصيل بشأن طبيعة الرد.

بدوره، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تدرس رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي قوله “وجود تغييرات في رد حماس يمكن أن يكون أساسا لمفاوضات وقف إطلاق النار”.