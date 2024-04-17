الأربعاء 8 شوال 1445 ﻫ - 17 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رد قطري رسمي على تهديد نائب أمريكي بمعاقبتها بسبب حماس

منذ 3 ساعات
علم قطر

علم قطر

A A A
طباعة المقال

أصدرت سفارة قطر في الولايات المتحدة، الثلاثاء 17 نيسان/أبريل 2024، ردًا على تصريحات النائب الأمريكي ستيني هوير، التي طالب فيها الدوحة بضرورة ممارسة الضغط على حماس لقبول إطلاق سراح الرهائن بشكل معقول ووقف مؤقت لإطلاق النار.

وقال النائب في البيان المنشور على موقعه الرسمي، الثلاثاء: “أمضى المفاوضون قدراً كبيراً من الوقت والطاقة لصياغة هذه الاتفاقيات المقترحة. ورغم أن إسرائيل قالت إنها ستقبل هذه المقترحات، إلا أن حماس إما رفضتها أو عادت إلى طاولة المفاوضات بمطالب مثيرة للغضب مراراً وتكراراً. كما سعت حماس إلى استخدام وسيطها قطر ــ التي ساعدت منذ فترة طويلة في تمويل ودعم وإيواء المنظمة الإرهابية ــ للحصول على تنازلات أكبر من إسرائيل. وبدلاً من ذلك، يتعين على قطر أن توضح لحماس أنه ستكون هناك عواقب إذا استمرت في عرقلة التقدم نحو إطلاق سراح الرهائن وتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار. ويجب أن تشمل العواقب قطع التمويل عن حماس أو رفض منح زعماء حماس حق اللجوء في الدوحة..”

وتابع: “إذا فشلت قطر في ممارسة هذا الضغط، فيجب على الولايات المتحدة إعادة تقييم علاقتها مع قطر”.

وأضاف: “في كل مرة ترفض حماس أحد هذه الصفقات المقترحة، فإن ذلك يطيل أمد هذه الحرب، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة. إن سلوك حماس خطير بشكل خاص في أعقاب الجهود الإيرانية لتصعيد وتوسيع نطاق هذه الحرب خلال الـ 48 ساعة الماضية. وإذا أردنا إعادة الرهائن وإرساء الأساس للسلام، فيتعين علينا أن نوضح أن تعنت حماس لا يمكن الدفاع عنه”.

وقالت السفارة القطرية في أمريكا ببيان معبرة أنها “متفاجئة” من التهديد بإعادة تقييم العلاقات الأمريكية القطرية، مؤكدة على أن قطر وسط فقط وأنها الدوحة “لا تسيطر على إسرائيل أو حماس” لافتة إلى أن الطرفين وحدهما المسؤولين عن التوصل لاتفاق.

    المصدر :
  • CNN عربي

المزيد من أخبار العالم

إحدى السفن التابعة لـ العمانية المصمّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال
لمدة 10 سنوات.. اتفاق توريد بين العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة شل
جامعة جنوبي كاليفورنيا
بسبب مخاوف أمنية.. جامعة جنوب كاليفورنيا تُلغي خطاب التخرج لطالبة مسلمة
الأسهم الأوروبية
استقرار الأسهم الأوروبية مع التركيز على تقارير الأرباح الفصلية لشركات كبرى

الأكثر قراءة

الروسية إنيسا بولينكو تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي
فيديو صادم.. مشهورة روسية تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي!
فيديو.. اسرائيل تغتال قائداً كبيراً في كتيبة "الرضوان" التابعة لحزب الله
غارة إسرائيلية تدمر مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق
أول تعليق إسرائيلي على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق