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رسالة تهديد مع شفرة حادة موجهة لرئيسة هونغ كونغ

14 - ديسمبر - 2021
هونغ جونغ

هونغ جونغ

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أفاد موقع حكومة هونغ كونغ على الإنترنت بالعثور في صندوق بريد المجمع الحكومي على ظرف به شفرة ورسالة تهديد، موجه إلى رئيسة إدارة هونغ كونغ ، كاري لام.

وبحسب البيان، تم العثور على المغلف أثناء فحص روتيني للبريد الوارد يوم الاثنين، 13 ديسمبر، وبعد ذلك تم الإدلاء بإفادة للشرطة.

وذكر البيان: “دان المتحدث باسم مكتب رئيس إدارة هونغ كونغ هذا العمل.. هونغ كونغ مجتمع يحترم القانون ولن تتسامح مع الأعمال غير القانونية مثل العنف والترهيب”.

وتأتي رسالة التهديد قبل انتخابات 19 ديسمبر الجاري للجمعية التشريعية للمنطقة الإدارية الخاصة (هونغ كونغ).

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تم استخدام وسائل غير قانونية للتأثير على أداء واجبات رسمية لمسؤول، سواء كان ذلك رئيس الإدارة أو غيره من موظفي الخدمة المدنية، فإن حكومة هونغ كونغ ستعاقب الجناة لضمان سلامة موظفي الخدمة المدنية والنظام العام.

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