رسالة من شركات الأحذية الكبرى لترامب: "التعريفات تهدد وجودنا"

أرسلت علامات تجارية أمريكية كبرى في صنع وبيع الأحذية، رسالة مشتركة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية.

وحملت الرسالة توقيع العديد من شركات تصنيع الأحذية وتجار التجزئة، بما في ذلك علامات تجارية بارزة مثل أديداس، وكولومبيا، وكروكس، ونايكي، وسكيتشرز، وتومز، وأندر آرمر.

وجاء في الرسالة أن شركات الأحذية تواجه تهديدا “وجوديا” بسبب الارتفاع الكبير في التكاليف.

وأضافت الرسالة “باعتبارنا من أبرز شركات تصنيع وبيع الأحذية في الولايات المتحدة، فإننا نطلب منكم إعفاء منتجات الأحذية من الرسوم الجمركية على أساس متبادل”.

وحذرت الرسالة من أن مئات الشركات معرضة لخطر الإغلاق، وتم تعليق العديد من الطلبات وأن إمدادات الأحذية للمستهلكين الأمريكيين قد تنفد قريبا.

وأشارت إلى أن التعريفات الجمركية المتبادلة أضيفت إلى الضرائب المرتفعة بالفعل المفروضة على منتجات الأحذية، وسيتعين على العديد من شركات الأحذية الأمريكية دفع تعريفات جمركية تتراوح بين 150 بالمئة إلى 220 بالمئة.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.

وفي 9 أبريل، علّق ترامب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين – باستثناء الصين – لمدة 90 يومًا، لإجراء مفاوضات مع الدول الراغبة بعقد اتفاقيات في هذا الشأن مع الولايات المتحدة.