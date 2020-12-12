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رسمياً..أمريكا تجيز استخدام لقاح فايزر والتطعيم خلال أيام

منذ ساعة واحدة
لقاح فايزر ضد كورونا

لقاح فايزر ضد كورونا

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في خطوة تعتبر نقطة تحول في الولايات المتحدة، حيث أودت الجائحة بحياة أكثر من 295 ألف شخص. أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، الجمعة، بشكل رسمي استخدام لقاح شركة فايزر لكوفيد-19، مع توقع بدء التطعيم في غضون أيام.

ومنحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية تصريحا بالاستخدام الطارئ للقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني “بيونتيك”، الذي ثبت أنه فعال بنسبة 95 في المئة في منع المرض في مرحلة متأخرة من التجارب.

وقالت الإدارة إنه يمكن إعطاء اللقاح لمن هم في سن 16 فأكثر.

ومن المتوقع أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في مرافق الرعاية طويلة الأجل، المتلقين الرئيسيين خلال أول جولة من اللقاح، التي تبلغ 2.9 مليون جرعة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع مصور بث على تويتر “الولايات المتحدة هي أول دولة في العالم تنتج لقاحا آمنا وفعالا يمكن التحقق منه. إن إنجاز اليوم هو تذكير بالإمكانيات غير المحدودة لأميركا”.

وكانت قد تمت الموافقة على لقاح فايزر/بيونتيك لأول مرة في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر، وبدأ سكان المملكة المتحدة في تلقي اللقاح يوم الثلاثاء.

كما أجازت كندا اللقاح وتتوقع أن يبدأ التطعيم هذا الأسبوع. ووافقت المكسيك والبحرين على لقاح فايزر.

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