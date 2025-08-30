الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار

منذ ساعة واحدة
كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، فجر اليوم الأحد، استشهاد محمد السنوار القائد العسكري لجناحها العسكري “كتائب القسام”، رسميا.

ونشرت حركة “حماس”، لأول مرة، قائمة عبر قناتها في تطبيق “تيليغرام” تضمنت أسماء قادتها الذين اغتالتهم إسرائيل خلال الحرب على غزة، وكان محمد السنوار من بينهم إلى جانب شقيقه يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة.

وضمت القائمة إلى جانب الأخوين السنوار كلاً من إسماعيل هنية قائد المكتب السياسي في الخارج، ومحمد الضيف رئيس هيئة الأركان وقائد “كتائب القسام” السابق، ومروان عيسى وباسم عيسى ورافع سلامة ورائد ثابت.

ونشرت حركة “حماس”، مقطع فيديو تضمن باقة من الصور التي تنشر لأول مرة وتظهر فيها لقطات جماعية لعدد من القيادات العسكرية والسياسية في الحركة قتلتها إسرائيل في أوقات سابقة.

يذكر أن محمد السنوار تولى قيادة هيئة أركان “كتائب القسام” خلفاً للقيادي محمد الضيف، الذي اغتالته إسرائيل في قصف منزل بمنطقة “مواصي خان يونس” لتعلن مقتله من جانبها مع مساعده رافع سلامة.

    المصدر :
  • رويترز

