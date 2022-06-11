رسميا.. بوتين يمنع تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، قراراً بمنع تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أيام على إعلان رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي فياتشيسلاف فولودين، نية روسيا اعتماد قوانين تقضي بعدم تنفيذ هذه القرارات.

فقد منع بوتين تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم تبنيها بعد 15 آذار الماضي في بلاده، أي منذ قدمت روسيا طلبا للانسحاب من مجلس أوروبا.

وهذا القرار مفاده أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لن تكون أساسا لمراجعة القرارات التي تتخذها المحاكم الروسية، حيث سيتم دفع التعويضات بالروبل فقط ولحسابات في البنوك الروسية.

وفي الوقت نفسه يستطيع مكتب المدعي العام الروسي حتى العام القادم، دفع التعويضات النقدية لمقدم الطلب.

و كان فولودين كتب عبر “تلغرام” الأسبوع الماضي، أن “موسكو تقرر اعتماد قوانين اتحادية بشأن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قريباً”.

وأشار رئيس مجلس الدوما الروسي إلى أن نواب مجلس الدوما اقترحوا عددا من التعديلات للقراءة الثانية، حيث لن يتم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم تبنيها بعد 15 مارس، وسيتم دفع تعويضات بموجب قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي دخلت حيز التنفيذ قبل 15 مارس، بالروبل فقط لحسابات في البنوك الروسية حصريا.

كما ستكون قرارات محاكم الاتحاد الروسي لها سيادة على قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.