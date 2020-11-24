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رسميا.. ولاية بنسلفانيا تصادق على فوز بايدن بالانتخابات

منذ ساعة واحدة
جو بايدن وكامالا هاريس

جو بايدن وكامالا هاريس

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رغم المحاولات التي بذلتها حملة ترامب لإبطال نتائج الانتخابات في الولايات التي فاز بها جو بايدن ،صدّق حاكم ولاية بنسلفانيا، الثلاثاء، على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أظهرت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على منافسه دونالد ترامب.

وكتب حاكم الولاية توم وولف في تغريدة على حسابه في تويتر: “اليوم تمت المصادقة على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصب الرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة”.

وأضاف أن مسؤولة الانتخابات في الولاية كاثرين بوكفار “أكدت النتائج اليوم”، موضحا أنه وقع في ضوء ذلك الوثيقة التي تؤكد فوز بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في الولاية.

وتمتلك ولاية بنسلفانيا 20 صوتا في المجمع الانتخابي. وكان ترامب قد فاز بأصوات ولاية بنسلفانيا خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016 ونافسته فيها هيلاري كلينتون.

وكانت ولاية بنسلفانيا محورا لمحاولات ترامب القانونية لإبطال نتائج الانتخابات.

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