رصاص اسرائيلي يقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

ذكرت قناة الجزيرة ووزارة الصحة الفلسطينية أن مراسلة القناة الإخبارية شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء.

وقالت الجزيرة إن شيرين أبو عقلة أصيبت برصاصة أثناء تغطيتها غارة للجيش في مدينة جنين.

وعلّق جيش الاحتلال قائلًا أن مراسلين أصيبوا خلال اشتباك بين قواته و”مسلحين في الضفة الغربية”.

وكانت قد أفادت أبو عاقلة قبل اصابتها بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيّم جنين وتحاصر منزلا في حي الجابريات.

مما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع عشرات الفلسطينيين.

وأوضح الشهود، أن الجيش أطلق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين والطواقم الصحفية.

ولاحقًا، أكدت الجزيرة أن شيرين أبو عاقلة كانت ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

لحظة نقل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال في مخيم جنين#جريدة_القدس #عاجل #جنين pic.twitter.com/0GrnZRxKuE — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) May 11, 2022