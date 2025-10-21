رطوبة الطقس تؤثر على حصاد دوار الشمس وفول الصويا في أوكرانيا

قال المجلس الزراعي الأوكراني، أكبر اتحاد زراعي في البلاد، اليوم الثلاثاء إن هطول الأمطار المتواصل في مناطق زراعة دوار الشمس وفول الصويا والذرة الرئيسية يقلل من كمية المحاصيل وجودتها، رغم ما له من تأثير إيجابي على المحاصيل الشتوية.

وأوكرانيا أكبر مُصدر لزيت دوار الشمس في العالم وأكبر مُنتج لفول الصويا في أوروبا.

وقال المجلس الزراعي الأوكراني في تقريره الأسبوعي “تسبب الأمطار رطوبة الحبوب، مما يعني خسارة المحاصيل. تتراجع تقديرات محصولي عباد الشمس وفول الصويا بمرور الأسابيع”.

وأضاف “هذا الحصاد سيكون من بين الأسوأ على مدار تاريخنا”.

وأشار المجلس الزراعي إلى أن السوق المحلية تقدر حصاد دوار الشمس بما يتراوح بين 10.5 إلى 12 مليون طن.

وخفضت شركة إيه.بي.كيه إنفورم لاستشارات الأعمال الزراعية في وقت سابق من الشهر الجاري من توقعاتها لحصاد عباد الشمس في أوكرانيا في عام 2025 إلى 12.5 مليون طن مقابل توقعات سابقة عند 13.6 مليون طن ومقابل 14.6 مليون طن متوقعة في أغسطس آب.

كما خفضت الشركة توقعاتها لإنتاج زيت دوار الشمس إلى 5.36 مليون طن من 5.86 مليون طن.

وكانت إيه.بي.كيه إنفورم توقعت أن يبلغ حصاد فول الصويا في عام 2025 نحو 5.75 مليون طن، بانخفاض 20 بالمئة مقارنة بعام 2024.