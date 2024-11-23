السبت 21 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 23 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رغم قرار الجنائية الدولية.. نتنياهو يتلقى دعوة من رئيس وزراء المجر لزيارة بودابست

منذ 6 ساعات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت أن نتنياهو تلقى دعوة من نظيره المجري فيكتور أوربان لزيارة بلاده.

وقال أوربان أمس الجمعة إنه دعا نتنياهو لزيارة المجر لكن عدة دول أوروبية أخرى أكدت أنه سيتم احتجازه إذا وطأت قدماه أراضيها، وذلك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس 21 نوفمبر الجاري، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص “جرائم حرب مزعومة” في غزة، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قائد القيادة المركزية الأميركية يصل إلى إسرائيل
قائد القيادة المركزية الأميركية يزور إسرائيل لتقييم الأوضاع الأمنية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
قانون روسي جديد يغري المتطوعين بشطب ديونهم مقابل القتال في أوكرانيا
حرب السودان
اشتباكات السودان
دعوة أميركية لتبني خارطة طريق دولية لحل الصراع السوداني

الأكثر قراءة

آثار الدمار جراء غارة إسرائيلية على شارع فتح الله في البسطة الفوقا في بيروت
الحرب على لبنان
فجرٌ حزين في بيروت.. فيديو لمجزرة مروعة في شارع فتح الله في البسطة الفوقا
القيادي في حزب الله محمد حيدر
الحرب على لبنان
كان نائباً.. من هو محمد حيدر المُرجح استهدافه بغارة البسطا؟
جبران باسيل
لماذا استُبعد باسيل عن لقاءات هوكشتاين؟