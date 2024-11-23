رغم قرار الجنائية الدولية.. نتنياهو يتلقى دعوة من رئيس وزراء المجر لزيارة بودابست

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت أن نتنياهو تلقى دعوة من نظيره المجري فيكتور أوربان لزيارة بلاده.

وقال أوربان أمس الجمعة إنه دعا نتنياهو لزيارة المجر لكن عدة دول أوروبية أخرى أكدت أنه سيتم احتجازه إذا وطأت قدماه أراضيها، وذلك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس 21 نوفمبر الجاري، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص “جرائم حرب مزعومة” في غزة، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.