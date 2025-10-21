الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
رغم الإغلاق الحكومي... ترامب يحافظ على زخمه الشعبي بين الجمهوريين

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2025 1:20 مساءً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز ومؤسسة إبسوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجل ارتفاعاً طفيفاً في شعبيته رغم تحميل غالبية الأمريكيين قادة الحزب الجمهوري مسؤولية الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، الذي دخل أسبوعه الثالث.

وبيّن الاستطلاع، الذي شمل 4385 أمريكياً بالغاً وأجري على مدى ستة أيام، أن شعبية ترامب بلغت 42%، بزيادة نقطتين مئويتين عن بداية الشهر، ضمن هامش خطأ يبلغ نقطتين. وتراوح تأييد الرئيس الجمهوري بين 40 و44% منذ أبريل الماضي.

ورأى نصف المشاركين في الاستطلاع (50%) أن الجمهوريين في الكونجرس يتحملون المسؤولية الأكبر عن الإغلاق، مقابل 43% ألقوا اللوم على الديمقراطيين. ويُعد هذا الإغلاق الثالث الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، وقد بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى توقف مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين عن العمل وتأخير العديد من الرحلات الجوية.

وأشار حوالي واحد من كل خمسة أمريكيين إلى أنهم تأثروا مالياً بالإغلاق، بينما قال اثنان من كل خمسة إنهم يعرفون شخصاً تضرر منه.

ورغم الانتقادات الواسعة، ما زال تسعة من كل عشرة جمهوريين يعبّرون عن رضاهم عن أداء ترامب، في حين يرى واحد فقط من كل عشرين ديمقراطياً أنه يؤدي مهامه بشكل جيد.

    المصدر :
  • رويترز

