رغم التحذيرات في الصين… مرضى “كورونا” يتناولون السلاحف

رغم الشكوك بأن فيروس “كورونا” انتقل إلى البشر عن طريق تناول أطعمة غير معتادة في الصين، مثل الخفافيش، لا تزال بعض المستشفيات التي يعالج بها المصابون بالمرض تقدم لهم وجبات “غريبة”.

فقد ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أحد مستشفيات مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، قدم وجبة عشاء مكونة من لحم السلاحف للمرضى في الحجر الصحي.

وقال باحثون صينيون أن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الإتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلا وسيطا محتملا للفيروس القاتل. ويعد لحم السلحفاة الناعمة مفيدا في الطب الصيني التقليدي، ويعتقد الصينيون أن السلاحف غنية بالبروتين، ويمكن أن تساعد المرضى على الشفاء بسرعة أكبر.

ويأتي هذا النوع من السلاحف من البراري أو من المزارع الخاصة بتربيتها، وعادة ما تغلى في الماء لصنع مرق مغذي.

ونشر موقع صيني مقطع فيديو التقطه عدة مرضى داخل مستشفى مؤقت لفيروس “كورونا”، يظهر به رجل مريض، وهو يعرض مجموعة من معدات الحماية من كورونا التي قدمها له المركز الطبي، بما في ذلك نعال، ومنشفة، ومعجون الأسنان وورق حمام.