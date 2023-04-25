رغم الهدنة.. سماع دوي قذائف واشتباكات بالخرطوم

قالت وسائل إعلام، إنه اشتباكات وانفجارات في العاصمة الخرطوم، بعد ساعات قليلة من دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ في السودان،

وأفادت قناة “العربية” بسماع دوي قذائف واشتباك بأسلحة ثقيلة في الخرطوم رغم الهدنة، الثلاثاء. واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بعدم الالتزام بشروط الهدنة.

وقالت قوات الدعم السريع إن طيران الجيش لا يزال يحلق في مدن الخرطوم الثلاث، وأضافت: “التزمنا بشروط الهدنة لفتح ممرات إنسانية للمدنيين والمقيمين الأجانب.. كسر الهدنة يؤكد وجود أكثر من مركز قرار داخل قيادة الجيش”، مجددة التزامها بالهدنة الإنسانية المعلنة لـ 72 ساعة.

وقبل ذلك، سادت حالة من الهدوء في الخرطوم، صباح الثلاثاء، مع بدء هدنة الـ 72 ساعة بوساطة أميركية سعودية. وأفادت مصادر “العربية” و”الحدث” أن الهدنة في السودان متماسكة حتى الآن ولا توجد شكاوى من خروقات.

وفيما دخل الصراع في السودان يومه الحادي عشر، دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.

وعلى الرغم من عدم الالتزام بالهدن، إلا أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعلن عن اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع يشمل وقفاً لإطلاق النار بينهما بدأ منتصف الليل بالتوقيت المحلي للخرطوم. وأضاف الوزير الأميركي في بيان مساء الاثنين، أن طرفي الصراع اتفقا على هدنة ستسري في جميع أنحاء البلاد بعد وساطة أميركية – سعودية.