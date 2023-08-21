رغم تهديد روسيا.. خطة أوكرانية لتأمين سفن الحبوب في البحر الأسود

قال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أولكسندر جريبان إن أوكرانيا تضع اللمسات الأخيرة على خطة مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوب التي تسافر من وإلى موانئها على البحر الأسود، بحسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، الاثنين.

وقال جريبان للصحيفة إنه يجري إعداد الصفقة في الوقت الراهن، مضيفا أنها تناقش باستمرار “بين الوزارات المعنية وكذلك البنوك المحلية ومجموعات التأمين الدولية بما في ذلك لويدز في لندن.

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، لم تجدد روسيا الاتفاق الذي سمح للحبوب الأوكرانية منذ الصيف الماضي بالخروج من الموانئ في جنوب البلاد رغم الحصار الذي فرضته روسيا.

وبعد أيام، وفي 19 يوليو/تموز أيضا، حذرت روسيا من أن أي سفينة تتجه إلى الموانئ الأوكرانية أو تغادرها ستُعد هدفا محتملا، وردت كييف في اليوم التالي بأنها ستتعامل بالمثل مع السفن الروسية.

ومنذ ذلك الحين، ازداد عدد الهجمات في البحر الأسود من الجانبين، واستهدف الجيش الروسي مرارا ميناء أوديسا الكبير (جنوبي أوكرانيا) في هجمات نددت بها كييف ورأت فيها وسيلة لإعاقة صادراتها.