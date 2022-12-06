رغم غضب الشارع.. إيران تواصل سياسة الإعدامات والتوقيفات

على وقع الاحتجاجات والغضب الذي يعمّ الشارع الإيرانيّ، قضت السلطات اليوم الثلاثاء، بإعدام خمسة أشخاص، بعد إدانتهم بالتورط في مقتل عنصر من الباسيج خلال التظاهرات التي تجتاح البلاد، وفق ما أعلنت السلطة القضائيّة.

فقد قال الناطق باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي، في مؤتمر صحافي إنّ أحكاماً بالسجن لفترات طويلة صدرت بحق 11 شخصاً آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، على خلفية مقتل روح الله عجميان، مضيفاً أن الأحكام قابلة للاستئناف.

من جهته، أعلن الحرس الثوري في إيران، اليوم، توقيف 12 شخصاً بتهمة الانتماء إلى “مجموعة من المخربين” على صلة بدول أوروبية.

كما قال فرع الحرس الثوري في محافظة مركزي (وسط) في بيان نقلته وكالة تسنيم إن “أعضاء هذه الشبكة حاولوا – بقيادة عملاء معادين للثورة يعيشون في ألمانيا وهولندا – الحصول على أسلحة وينوون.. القيام بأنشطة تستهدف الأمن القومي”.

أضاف: “تم القبض عليهم” و”فشلت خطتهم بإثارة أعمال شغب” من دون تحديد مكان وتاريخ هذه الاعتقالات.

كذلك نبه الحرس الثوري من وقوع مزيد من “الأعمال الإرهابية”، حسب تعبيره.