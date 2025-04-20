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رغم وقف إطلاق النار.. انفجارات في دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2025 12:32 مساءً
قصف روسي في منطقة دونيتسك الأوكرانية

قصف روسي في منطقة دونيتسك الأوكرانية

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ذكرت وكالتا أنباء روسيتان أن عدة انفجارات هزت مدينة دونيتسك، التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، الأحد رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه الكرملين بمناسبة عيد القيامة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن “خدمات عمليات” محلية قولها إن دوي ثلاثة انفجارات على الأقل سٌمع في دونيتسك التي تخضع لسيطرة روسيا منذ 2014.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مراسلها في المدينة إن دوي ثلاثة انفجارات على الأقل سٌمع هناك بعد الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير الواردة من ساحة المعركة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت بشكل مفاجئ وقفا لإطلاق النار لمدة يوم واحد في أوكرانيا بمناسبة عيد القيامة، لكن كييف قالت إن القوات الروسية واصلت إطلاق المدفعية ودعت في المقابل إلى وقف حقيقي ممتد للأعمال العدائية.

    المصدر :
  • رويترز

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