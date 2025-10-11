السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
رفع التحذير من تسونامي بعد زلزال قوي قبالة سواحل أمريكا الجنوبية

منذ ساعتين
موجة تسونامي- أرشيفية

ألغت سلطات الطوارئ أمس الجمعة سلسلة من التحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) التي أصدرتها لفترة وجيزة في أعقاب زلزال بلغت قوته 7.8 درجة ضرب ممر دريك، الذي يمتد بين الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية.

وكان مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي وهيئة علوم البحار والمحيطات التابعة لبحرية تشيلي قد أصدرا تحذيرات لفترة وجيزة بعد الزلزال، الذي ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه وقع على عمق 10 كيلومترات، لكنهما رفعاها بعد حوالي ساعة.

وحذرت السلطات التشيلية من تأثيرات محتملة على قاعدتي برات وأوهيجينز العسكريتين في طرف القارة القطبية الجنوبية وفي كيب هورن.

وقع الزلزال قبل الساعة 5:30 مساء بقليل بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش)، وفي غضون أكثر من ساعة بقليل، ألغت السلطات التحذيرات من تسونامي.

    المصدر :
  • رويترز

