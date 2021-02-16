رقم قياسي جديد.. بيتكوين تكسر حاجز 50 ألف دولار

سجلت العملة المشفرة “بيتكوين” رقما قياسيا جديدا ،الثلاثاء، حيث تخطت 50 ألف دولار، مواصلة ارتفاعا تغذيه مؤشرات على أن أكبر عملة مشفرة في العالم تكسب قبولا.

وصلت بتكوين إلى ذروة جديدة بلغت 50602 دولارات، وكانت مرتفعة في أحدث تعاملات 5% عند 50300 دولار.

وارتفعت العملة المشفرة بنحو 72% منذ بداية العام الجاري، وتحققت معظم مكاسبها بعد إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية.

وأضافت تسلا أنها ستقبل كذلك السداد بهذه العملة.

غير أن تسلا هي الأحدث فقط بين سلسلة من عمليات الاستثمار الكبيرة التي قفزت ببتكوين من عمليات التمويل الهامشية إلى ميزانيات الشركات ومكاتب التداول في وول ستريت إذ شرعت شركات ومديرو أموال تقليديون في الولايات المتحدة في شراء هذه العملة بقيم كبيرة.

كذلك ساهم تبني عدد من العلامات التجارية البارزة في قطاعات مختلفة من الأعمال للعملة الرقمية إلى ارتفاع قيمتها، حيث أعلنت “ماستر كارد” أيضا أنها ستدعم “عملات رقمية محددة” مباشرة على شبكتها في وقت لاحق من هذا العام.

وبدأ جاك دورسي رئيس شركة “تويتر”، وقطب موسيقى الهيب هوب جاي زي إنشاء صندوق لعملة “بيتكوين” الرقمية المشفرة معا.

ودفع المستثمرون أسعار “البيتكوين” للارتفاع أواخر العام الماضي وبداية السنة الحالية، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في مارس/آذار 2020، ليضعف ذلك الدولار بشدة، ويزيد من جاذبية العملة الرقمية.