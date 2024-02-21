رقم قياسي في الإعفاءات من جيش الاحتلال يسجله "الحريديم"

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن 66 ألف شخص من الحريديم “المتدينين المتشددين” حصلوا على إعفاء من الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي، في “رقم قياسي” كما تم وصفه.

ومن بين هذا الرقم، قرر 540 شخصا فقط من الحريديم الانضمام للجيش، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكشف عن هذه الأرقام ممثل عن مكتب القوى العاملة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال جلسة برلمانية، اليوم الأربعاء.

وباتت مشاركة الحريديم في الحرب الدائرة على غزة تمثل أزمة في المجتمع الإسرائيلي.

وجدد قادة من الطائفة معارضتهم تجنيد الحريديم في الجيش والتأكيد على أن دورهم يتمثل فقط في دراسة التوراة.

غير أن البعض في المجتمع الإسرائيلي يطالب بضمهم إلى الجيش، الذي يقاتل في غزة منذ أشهر.