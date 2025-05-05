رواندا تدرس استقبال مهاجرين من أمريكا.. محادثات أولية تجري مع واشنطن

قال وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيريهي عبر التلفزيون في وقت متأخر أمس الأحد إن رواندا في المراحل الأولى من محادثات لاستقبال مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة.

وجعلت رواندا في السنوات الماضية نفسها دولة وجهة للمهاجرين الذين ترغب الدول الغربية في إبعادهم.

وقد وقعت اتفاقية مع بريطانيا عام 2022 لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء من المملكة المتحدة قبل أن يتم إلغاء الاتفاقية العام الماضي من رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثا آنذاك كير ستارمر.

وقال ندوهونجيريهي في مقابلة مع تلفزيون رواندا الحكومي “نخوض مناقشات مع الولايات المتحدة.

وأضاف “لم نصل بعد إلى مرحلة يمكننا أن نقول فيها بالضبط كيف ستسير الأمور، لكن المحادثات مستمرة… لا تزال في مراحلها الأولى”.