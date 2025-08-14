الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
روبيو: ترامب يأمل في التوصل إلى وقف للقتال بأوكرانيا

منذ ساعتين
ماركو روبيو وترامب

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الجمعة، على أمل التوصل إلى وقف للقتال في الحرب الأوكرانية، لكن التوصل إلى حل شامل للصراع سيستغرق وقتا أطول.

وأضاف للصحفيين بوزارة الخارجية “لتحقيق السلام، أعتقد أننا جميعا ندرك ضرورة إجراء حوار بشأن الضمانات الأمنية. يجب إجراء حوار يتطرق للنزاعات والمطالبات بالأراضي، ولأسباب الصراع”.

وأردف “ستكون كل هذه الأمور جزءا من حل شامل. لكنني أعتقد أن الرئيس يأمل في التوصل إلى وقف للقتال حتى يتسنى إجراء هذه المحادثات”.

    المصدر :
  • رويترز

