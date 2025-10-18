السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
روبيو ووزيرة خارجية ليبيريا ناقشا تعزيز المشاركة الأمريكية في قطاع المعادن الحيوية في ليبيريا

منذ ساعتين
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة أن وزير الخارجية ماركو روبيو ناقش سبل تعزيز المشاركة الأمريكية في قطاع المعادن الحيوية في ليبيريا خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي مع وزيرة خارجية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في بيان إن روبيو ونيانتي التقيا في واشنطن يوم الخميس لمناقشة تعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيريا وتوسيع المشاركة التجارية الأمريكية في ليبيريا.

وأضاف “استكشف الاجتماع سبل توسيع المشاركة الأمريكية في قطاع المعادن الحيوية في ليبيريا بهدف توفير فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة وليبيريا”.

