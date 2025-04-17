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روبيو وويتكوف يتوجهان إلى باريس للتباحث مع الأوروبيين بشأن أوكرانيا وإيران

منذ 22 دقيقة
المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. رويترز

المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. رويترز

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يعتزم اثنان من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة وأوروبا عن أرضية مشتركة لإنهاء حرب أوكرانيا وتجنب اندلاع صراع مع إيران.

ومن المتوقع أن يستمع وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف للمخاوف الأوروبية بشأن روسيا في ظل مساعي الولايات المتحدة لترتيب وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بعد ثلاث سنوات من غزو روسيا لجارتها.

وتأتي الزيارة وسط تزايد إحباط ترامب تجاه روسيا وأوكرانيا بسبب استمرار إراقة الدماء بينهما، إلى جانب تلويحه بإجراء عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأصبح القادة الأوروبيون أكثر قلقا بعد أن قام ترامب بإيماءات دبلوماسية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما مارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب للصحفيين يوم الأحد “أنا فقط أحاول وقف ذلك حتى نتمكن من إنقاذ الكثير من الأرواح”.

وإلى جانب ماكرون، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن روبيو سيجتمع أيضا مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو للنقاش حول أوكرانيا وآفاق التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران وتطورات الشرق الأوسط.

ويعتزم ويتكوف التوجه إلى روما يوم السبت لعقد جولة ثانية من المحادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن البرنامج النووي الإيراني. وعقد الجانبان لقاء استمر 45 دقيقة يوم السبت الماضي في سلطنة عمان.

ووصف الجانبان هذه المحادثات بأنها كانت إيجابية، مع تأكيدهما أن فرص التوصل لاتفاق لا تزال بعيدة.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه مستعد لقصف المنشآت النووية الإيرانية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ولم تطلع الولايات المتحدة الدول الأوروبية على خطة إجراء محادثات نووية في عمان قبل أن يعلن عنها ترامب. وستوفر محادثات اليوم الخميس فرصة جوهرية للتنسيق المحتمل بين الولايات المتحدة وأوروبا.

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