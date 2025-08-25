روبيو يبحث مع نظرائه الأوروبيين الحرب في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية “إن الوزير ماركو روبيو بحث مع نظرائه الأوروبيين، اليوم الاثنين، الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.

وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان أن روبيو أجرى محادثات مع نظيريه البريطاني ديفيد لامي والأوكراني أندري سيبيها ووزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس وآخرين.

من جهته، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الاثنين- من أنه ستكون هناك “عواقب كبيرة” إذا لم يلتق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل إنهاء الصراع بين بلديهما.

وقال ترامب -في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض- إن من المناسب أن يجتمع بوتين وزيلينسكي، مضيفا أن تحديد توقيت الاجتماع يعود إليهما.

وتابع أنه يود أن يحل الرئيسان الروسي والأوكراني خلافاتهما أولا قبل أن ينضم إليهما في لقاء ثلاثي محتمل.

ووصف الرئيس الأميركي الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا منذ أواخر فبراير/شباط 2022 بأنها أصعب حرب من بين الحروب السبع التي قال إنه أوقفها منذ توليه منصبه مطلع 2025، لكن رغم ذلك فإنه سينهيها، حسب تعبيره.

وكان ترامب التقى بوتين قبل 10 أيام في ألاسكا، سعيا للدفع نحو تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا، بيد أن القمة لم تسفر عن اختراق.

تفاؤل بقمة ثلاثية

وعبر ترامب عن تفاؤله بعقد قمة ثلاثية تجمعه بالرئيسين الروسي والأوكراني وبإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا، لكنه عبر بعد اجتماع ألاسكا بـ4 أيام عن إحباطه إثر إعلان موسكو أن بوتين لن يلتقي زيلينسكي حتى يوافق الأوكرانيون على بعض مطالب روسيا القديمة لإنهاء الصراع.

وفي تصريحاته بالبيت الأبيض اليوم، أعلن الرئيس الأميركي أنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني اليوم إنه بحث مع المبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوغ ممارسة الضغط على روسيا لدفعها إلى عقد محادثات حقيقية لإنهاء الحرب.

ولم تظهر أي مؤشرات في الأفق على نجاح سريع للمساعي الأميركية في دفع روسيا وأوكرانيا إلى وقف القتال وبدء محادثات سلام شاملة، في وقت تستمر فيه المعارك على طول الجبهة الأوكرانية الممتدة من خيرسون وزاباروجيا جنوبا إلى سومي وخاركيف في الشمال الشرقي، مرورا بمقاطعة دونيتسك في الشرق.