الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025
روبيو يدعو إيران للموافقة على اجراء محادثات مباشرة مع أميركا

منذ 12 دقيقة
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

دعا وزير الخارجية الأميركي ​ماركو روبيو​، سلطات ​إيران​ إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع ​أميركا​، بعد إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة ضدها بسبب برنامجها النووي.

وقال روبيو في بيان إن “الدبلوماسية لا تزال خيارا والتوصل لاتفاق يظل النتيجة الأفضل للشعب الإيراني والعالم. ولكي يحدث ذلك، يجب على إيران قبول إجراء محادثات مباشرة تتم بحس نية ومن دون مماطلة أو تشويش”، داعيا الدول الأخرى إلى “التنفيذ الفوري” للعقوبات ضد طهران.

وأشار إلى أن “الأمم المتحدة فرضت عقوبات سريعة على إيران ونشيد بفرنسا وألمانيا وبريطانيا على حزمهم وعزمهم”.

وذكر روبيو، أن العقوبات تحظر على إيران تخصيب اليورانيوم وتعيد فرض قيود على برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

وكان قد أعيد تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد انقضاء مهلة “آلية الزناد” التي أطلقتها باريس ولندن وبرلين في نهاية آب/ اغسطس، متهمين إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.

