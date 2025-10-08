الخميس 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
روبيو يسلم ترامب مذكرة لطلب موافقته على بيان بشأن اتفاق غزة

منذ 55 دقيقة
ماركو روبيو وترامب

قدّم السيناتور الأميركي ماركو روبيو مذكرة إلى الرئيس دونالد ترمب يطلب فيها موافقته على نشر بيان يتعلق باتفاق محتمل في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت مصادر مطلعة في واشنطن.

وأوضحت المصادر أن المذكرة تتناول تفاصيل سياسية ودبلوماسية مرتبطة بالمفاوضات الجارية لإنهاء النزاع في قطاع غزة، وتستهدف تنسيق الموقف الأميركي قبل الإعلان الرسمي عن أي تفاهمات.

وبحسب المعلومات، فإن روبيو شدد في مذكرته على أهمية أن يصدر أي تصريح أو منشور رسمي بتوجيه مباشر من الرئيس ترمب، لما قد يحمله من تأثير على مسار المفاوضات بين الأطراف الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا التطور فيما تتكثف التحركات الأميركية والدولية في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل يشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى صيغة نهائية خلال الأيام المقبلة.

