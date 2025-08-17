الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
روبيو يشدد على أهمية التنازلات لتوقيع اتفاقية سلام بين كييف وموسكو

منذ 44 دقيقة
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على ضرورة تقديم روسيا وأوكرانيا بعض التنازلات من أجل التمكّن من الوصول إلى اتفاق سلام.

جاء ذلك في في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية الأحد، قيّم فيها تداعيات قمة ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار روبيو إلى أن القمة كانت مثمرة للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود قضايا مهمة يتعين مناقشتها والاتفاق عليها.

وتابع: “نريد توقيع اتفاقية سلام تُنهي هذه الحرب، حتى يتمكن الشعب الأوكراني من مواصلة حياته وإعادة بناء بلده. ولتحقيق ذلك يجب على روسيا وأوكرانيا تقديم بعض التنازلات”.

وصرح روبيو بأن الأطراف المعنية بالحرب الروسية الأوكرانية تواصل مناقشة الضمانات الأمنية وتبادل الأراضي وقضايا رئيسية أخرى.

وأردف: “إذا حصل أحد الطرفين على كل ما يريده، فهذا ما يُسمى استسلاماً. لن نفعل ذلك، لأنه لا يوجد أي طرف هنا على وشك الاستسلام، أو حتى قريب منه”.

وأشار روبيو إلى أنه لا يزال هناك طريق طويل للتوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف: “لا أقول إننا على وشك التوصل إلى اتفاق سلام، لكنني أقول إن هناك تقدماً. هناك تقدم كافٍ يسمح لزيلينسكي والقادة الأوروبيين بعقد اجتماع متابعة”.

والجمعة، عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان “السعي لتحقيق السلام” واستمرت قرابة 3 ساعات، حيث بحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

    المصدر :
  • الأناضول

