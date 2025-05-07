روبيو يكشف عن نجاح عملية إنقاذ معارضين من سفارة الأرجنتين إلى أمريكا

رحب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنجاح إنقاذ خمسة من أعضاء المعارضة الفنزويلية الذين كانوا مختبئين في سفارة الأرجنتين في كراكاس طلبا للحماية السياسية.

وكتب روبيو على منصة إكس أمس الثلاثاء “بعد عملية دقيقة.. أصبح جميع الرهائن بأمان على الأراضي الأمريكية الآن”.

وعاش الخمسة، وهم حلفاء مقربون من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، في السفارة منذ مارس آذار 2024 بعدما اتهمهم النائب العام الفنزويلي بالتآمر وأصدر أوامر باعتقالهم.

وقالت الحكومة البرازيلية التي توفر الحماية السياسية للسفارة إنه لم يتم إبلاغها بالأمر.

ولم يقدم روبيو تفاصيل محددة حول العملية.

في الوقت نفسه، أشادت ماتشادو في منشور “بالعملية التي لا تشوبها شائبة والملحمية”.

وقالت حكومة الأرجنتين على منصة إكس إنها تقدر العملية الناجحة التي سمحت بنقل الفنزويليين الخمسة المختبئين في السفارة إلى الولايات المتحدة بأمان.

وسلم فيرناندو مارتينيز، وهو مستشار آخر بالمعارضة كان يعيش في السفارة، نفسه إلى مكتب النائب العام في ديسمبر كانون الأول 2024. وتوفي في فبراير شباط هذا العام.

وكثيرا ما يتهم المسؤولون المعارضة بالتآمر مع دول مثلا الولايات المتحدة لارتكاب أعمال إرهاب والإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وتخريب شبكة الكهرباء في فنزويلا. وتنفي المعارضة هذه الاتهامات باستمرار.

ويقع مبنى السفارة تحت مسؤولية البرازيل بعدما قطعت بوينس أيرس علاقاتها مع كراكاس بسبب انتخابات عام 2024، التي تقول المعارضة إنها فازت بها فيما أعلنت السلطات الانتخابية والمحكمة العليا للبلاد فوز مادورو.