روسيا أسقطت مسيرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى موسكو

قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء “إن الدفاعات الجوية الروسية صدت هجوما شنته طائرتان أوكرانيتان مسيرتان باتجاه موسكو”.

ولم يكشف سوبيانين في بيان على قناته الرسمية على تيليجرام مزيدا من التفاصيل عن الحادث.

ونشرت عدة وسائل إعلام روسية مقاطع مصورة تُظهر ما يُزعم أنه حطام إحدى الطائرتين المسيرتين اللتين أسقطتا في مدينة نوجينسك، الواقعة في الجزء الشرقي من منطقة موسكو.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال مسؤولون روس “إن موسكو اضطرت إلى إغلاق مطاراتها لعدة ساعات بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس فلاديمير بوتين لاستضافة عدد من قادة الدول بمناسبة إحياء الذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية”.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو غدا الأربعاء لحضور مراسم إحياء هذه الذكرى في التاسع من مايو أيار.

وقال مدونون روس معنيون بالحرب إن أوكرانيا توغلت بريا من جديد في منطقة كورسك.

واقترح بوتين وقف إطلاق النار من الثامن إلى العاشر من مايو أيار، في ما وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه اقتراح لا طائل منه، ودعا في المقابل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما على الأقل تماشيا مع مقترح أمريكي.

ويعتبر ما يسمى بيوم النصر عطلة رئيسية في روسيا. ودعا بوتين قادة عدة دول محاولا إظهار أنه ليس معزولا بسبب غزوه الشامل لأوكرانيا. ولن يحضر قادة الولايات المتحدة ومعظم دول الأوروبية الاحتفال.

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء الدول إلى عدم المشاركة في الاحتفال، وقالت “إن أي مشاركة من هذا القبيل ستتعارض مع ما تعلنه بعض الدول من أنها تقف على الحياد في الحرب”.