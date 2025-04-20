روسيا: أوكرانيا انتهكت هدنة عيد القيامة أكثر من 1000 مرة

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها الأحد إن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد القيامة أكثر من ألف مرة.

وأضافت الوزارة، وفتا لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مواقع روسية 444 مرة إضافة إلى إحصاء أكثر من 900 هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير الواردة من ساحة المعركة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن الجيش الروسي سيطر على نوفوميخايلفكا في شرق أوكرانيا قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار.

ذكرت وكالتا أنباء روسيتان أن عدة انفجارات هزت مدينة دونيتسك، التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، الأحد رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه الكرملين بمناسبة عيد القيامة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن “خدمات عمليات” محلية قولها إن دوي ثلاثة انفجارات على الأقل سٌمع في دونيتسك التي تخضع لسيطرة روسيا منذ 2014.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مراسلها في المدينة إن دوي ثلاثة انفجارات على الأقل سٌمع هناك بعد الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير الواردة من ساحة المعركة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت بشكل مفاجئ وقفا لإطلاق النار لمدة يوم واحد في أوكرانيا بمناسبة عيد القيامة، لكن كييف قالت إن القوات الروسية واصلت إطلاق المدفعية ودعت في المقابل إلى وقف حقيقي ممتد للأعمال العدائية.