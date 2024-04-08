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روسيا: أوكرانيا حاولت مجددا استهداف محطة طاقة نووية بطائرة مسيرة

منذ 4 دقائق
محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية

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ذكرت محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا الاثنين أن طائرة أوكرانية مسيرة أُسقطت فوق سطح المفاعل السادس.

وأوضحت المحطة في تصريحات مرفقة بصورة المفاعل الذي يحمل الرقم ستة “اليوم، تم إسقاط طائرة انتحارية مسيرة فوق المحطة. وسقطت على سطح الوحدة رقم 6”.

ووفقا للمحطة، فإن المفاعل رقم ستة مغلق حاليا.

وقالت موسكو إن أوكرانيا قصفت محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية ثلاث مرات أمس الأحد وطالبت الغرب بالرد، فيما تنفي كييف أن يكون لها علاقة بالهجمات.

وسيطرت القوات الروسية على المحطة في عام 2022 بعد وقت قصير من غزوها الشامل لأوكرانيا. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات عدة مرات بالمخاطرة بوقوع حادث نووي من خلال مهاجمة المحطة.

    المصدر :
  • رويترز

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