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روسيا: أوكرانيا "مُنهكة".. والحرب أظهرت "ضعف" الأسلحة الغربيّة

منذ 37 دقيقة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (رويترز)

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (رويترز)

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اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمام مسؤولين اليوم الثلاثاء، أنّ قدرة أوكرانيا على القتال “مستنفدة تقريبًا”، وأنّ الحرب أظهرت نقاط ضعف في أنظمة الأسلحة الغربية ستكشفها موسكو قريبًا.

وفي حديثه أمام مؤتمر أمني في موسكو حضره وزير الدفاع الصيني، قال شويغو (68 عامًا) إن الصراع كان اختبارًا مهمًا لروسيا.

وأضاف شويغو في كلمة معلنة نادرة بحسب نص قدمته وزارة الدفاع الروسية: “في العملية العسكرية الخاصة، كشف الجيش الروسي زيف أساطير كثيرة حول تفوق المعايير العسكرية الغربية”.

وأردف شويغو، أحد أقوى حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين، أنّ “النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية الأوكرانية شبه مستنفدة”، مشيرًا إلى أنّه سيعرض تفاصيل نقاط ضعف الأسلحة الغربية وأنّه لا يخلو سلاح منها من نقاط ضعف.

وأضاف: “لدينا بيانات عن.. تدمير دبابات ألمانية ومدرعات أميركية وصواريخ بريطانية وأنظمة أسلحة أخرى.. نحن مستعدون لمشاركة تقييماتنا.. مع شركائنا”.

واتهم شويغو أوكرانيا بأنها دأبت على استخدام البنية التحتية المدنية لإخفاء جنود ومعدات عسكرية ثقيلة وبأن كييف قصفت تجمعات سكانية مدنية في شرق أوكرانيا الخاضع للسيطرة الروسية.

وقال إنّ أوكرانيا استخدمت صفقة الحبوب في البحر الأسود كغطاء لبناء مخازن أسلحة وذخائر في أوديسا وموانئ أخرى. ولطالما نفت أوكرانيا استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية وأي استهداف للمدنيين.

وفي تصريحات استهدف بها الصين، قال شويغو إن الغرب تعمد إثارة التوتر حول تايوان، وقارن الوضع هناك بالحرب في أوكرانيا.

وأضاف شويغو: “في ظل هذه الظروف، تجاوزت العلاقات الثنائية بين روسيا والصين مستوى العلاقات الاستراتيجية من جميع النواحي، لتصبحا أكثر من مجرد حليفين”.

    المصدر :
  • رويترز

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