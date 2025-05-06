روسيا: احتفالات "عيد النصر" سيحضرها 29 قائداً أجنبياً

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن 29 زعيماً أجنبياً، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، سيحضرون العرض العسكري المقرر في 9 مايو (أيار) في “عيد النصر” بالحرب العاليمة الثانية.

وأضاف يوري أوشاكوف، مستشار الرئاسة الروسية، أن قوات من 13 دولة، من بينها الصين ومصر وميانمار، ستشارك في العرض العسكري في الساحة الحمراء في الذكرى الـ80 للانتصار على ألمانيا النازية.

وأوضح مساعد الرئيس الروسي أن القادة الذين سيحضرون الاحتفال هم من أذربيجان، وأرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وأبخازيا، والبوسنة والهرسك، والبرازيل، وبوركينا فاسو، وفنزويلا، وفيتنام، وغينيا بيساو، ومصر، وزيمبابوي، والصين، والكونغو، وكوبا، ولاوس، ومنغوليا، وميانمار، وفلسطين، وصربيا، وسلوفاكيا، وغينيا الاستوائية، وإثيوبيا، وأوسيتيا الجنوبية.

كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ سيناقشان في موسكو الخميس الحرب في أوكرانيا والعلاقات الروسية الأميركية.

وقال أوشاكوف خلال مؤتمر صحافي: “سيتم خلال هذا اللقاء الثنائي مناقشة القضايا الأكثر أهمية: أي الملف الأوكراني والعلاقات الروسية الأميركية”.

كما كشف أوشاكوف أن بوتين سيقوم بزيارة إلى الصين هذا الصيف. وقال أوشاكوف “من المقرر أن يزور رئيسنا جمهورية الصين الشعبية في أواخر أغسطس (آب) وأوائل سبتمبر (أيلول)”.