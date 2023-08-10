روسيا: ارتفاع عدد قتلى القصف الأوكراني على قرية حدوديّة

أعلن حاكم منطقة بريانسك الروسية، ارتفاع عدد قتلى القصف الأوكراني لقرية تشوسي الروسية التابعة للمنطقة المتاخمة لأوكرانيا، إلى شخصين.

وتكرر قصف الأراضي الروسية على طول الحدود الأوكرانية في الأشهر القليلة الماضية خلال حرب روسيا على أوكرانيا التي تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة”، بينما تقاتل أوكرانيا لطرد القوات الروسية من الأراضي التي استولت عليها.

وقال ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك ،إنه بالإضافة إلى حالتي الوفاة، أصيب شخصان في تشوسي.

وقالت إدارة عينتها روسيا على بلدة نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا إن مدنيًا قتل في غارة أوكرانية على شركة وأصيب آخر. وتقع نوفا كاخوفكا بجانب سد ضخم للطاقة الكهرومائية انفجر قبل شهرين على خط الجبهة بين القوات الأوكرانية والروسية.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من تفاصيل هذه الوقائع بشكل مستقل.