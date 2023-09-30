السبت 15 ربيع الأول 1445 ﻫ - 30 سبتمبر 2023 |
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روسيا: الدفاع الجوي أسقط 9 صواريخ أوكرانية فوق بيلغورود

منذ 40 دقيقة
بيلغورود بعد هجوم سابق - أرشيفية

بيلغورود بعد هجوم سابق - أرشيفية

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أشارت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن ‭‬أوكرانيا أطلقت 9 صواريخ فوق منطقة بيلغورود، غربي روسيا، وإن دفاعها الجوي أسقطها جميعها.

تتعرض بيلغورود، التي تقع على الحدود مع منطقة خاركيف الأوكرانية، مرارا لهجمات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي شنتها موسكو في فبراير 2022.

ولم تعلن أوكرانيا قط مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: “تم ليلة 30 سبتمبر عند الساعة 3:45 بتوقيت موسكو إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بتسعة صواريخ أوراغان على الأراضي الروسية، حيث أسقطت الدفاعات الروسية جميع الصواريخ”.

وأكد فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود إسقاط جميع الصواريخ، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.

كما أسقطت الدفاعات الروسية صباح أمس الجمعة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود.

    المصدر :
  • رويترز

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