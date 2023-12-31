روسيا: الضربات على خاركيف رد على الهجوم الأوكراني على بيلجورود

قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد إنها هاجمت “مراكز صنع القرار” ومنشآت عسكرية في مدينة خاركيف الأوكرانية الليلة الماضية ردا على القصف الأوكراني لمدينة بيلجورود الروسية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت خاركيف بالصواريخ والطائرات المسيرة مما أدى إلى إصابة 28 شخصا على الأقل واستهداف مبان سكنية وفنادق ومرافق طبية.

وفي وقت سابق قال مسؤول روسي الأحد إن عدد القتلى ما وصفته موسكو بأنه هجوم جوي أوكراني “عشوائي” على مدينة بيلجورود إلى الشمال مباشرة من الحدود مع أوكرانيا ارتفع إلى 22.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود ومركزها الإداري مدينة بيلجورود “للأسف، وببالغ الحزن ارتفع عدد الذين لقوا حتفهم نتيجة غارة وقعت أمس في بيلجورود”.

ومنطقة بيلجورود المحاذية للحدود الشمالية لأوكرانيا تعرضت مثل مناطق حدودية روسية أخرى لقصف وهجمات بطائرات مسيرة على مدار العام وألقت السلطات بمسؤولية ذلك على أوكرانيا لكن لم يحدث هجوم بهذا النطاق من قبل.

وقال جلادكوف في بيان على تطبيق تيليغرام للتراسل إن ثلاثة أطفال من بين القتلى كما أصيب 109.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير\شباط 2022. ووفقا للأمم المتحدة، قُتل أكثر من عشرة آلاف مدني في أوكرانيا وقرابة 60 داخل روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت 30\12\2023 إن أوكرانيا استهدفت بيلجورود بصاروخين والعديد من المقذوفات الصاروخية الأخرى مضيفة أنها تمكنت من إسقاط أغلبها لكن بعض الحطام سقط على المدينة.

وقال جلادكوف الأحد إن الهجوم ألحق أضرارا بثلاثين بناية سكنية بالإضافة إلى العديد من المنازل والسيارات.

ولم يصدر عن كييف تعليق رسمي بعد. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير الروسية.

ونقل موقع إخباري أوكراني عن مصادر لم يذكرها بالاسم قولها إن القوات الأوكرانية وجهت القصف إلى أهداف عسكرية في بيلجورود ردا على القصف الروسي الضخم للمدن الأوكرانية في اليوم السابق.

وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن أوكرانيا شنت الهجوم الجوي من منطقة خاركيف عبر الحدود.

وخلال ساعات قليلة من الهجوم على بيلجورود، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات الجوية على خاركيف مما أسفر عن إصابة 21 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار ببنايات سكنية.