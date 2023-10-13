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روسيا: "القصف العشوائي" للمناطق السكنية في غزة أمر غير مقبول

منذ 53 دقيقة
المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا

المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا (رويترز)

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شدد المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا على وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين مؤكداً أن القصف العشوائي للمناطق السكنية في غزة أمر غير مقبول.

ورأى نيبينزيا أن “التصعيد مقلق للغاية وأن المنطقة على شفا حرب شاملة، وغير مسبوقة”، مشددا على وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال نيبينزيا، إن “واشنطن تروج الأكاذيب دعما لإسرائيل ضد الفلسطينيين، دون إيجاد حل”.

ووزعت روسيا مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين “كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية، ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن”.

كما يدعو مشروع القرار الروسي إلى إيصال المساعدات الإنسانية، والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك، معربا عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

من جانبه، دعا مندوب الصين بمجلس الأمن الدولي، المجلس لتحمل مسؤوليته والتحرك إزاء الوضع المؤلم في غزة.

أما مندوب البرازيل بالمجلس فقال “نعمل مع الدول الأعضاء لاتخاذ قرار بشأن الوضع الراهن في غزة”.

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