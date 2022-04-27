روسيا بادلت جنديا أمريكيا بسجين روسي محتجز في أمريكا

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إنها بادلت تريفور ريد، الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية الذي كان محتجزا في سجن روسي، بالمواطن الروسي كونستانتين ياروشينكو الذي كان يقضي عقوبة السجن 20 عاما في الولايات المتحدة.

وكان ريد، وهو من ولاية تكساس الأمريكية، يقضي عقوبة السجن تسع سنوات في روسيا بعد إدانته في 2019 بتعريض حياة اثنين من ضباط الشرطة للخطر وهو مخمور في أثناء زيارة إلى موسكو، وهو ما ينفيه ريد. ووصفت الولايات المتحدة محاكمته بأنها “سخيفة”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا على قناتها على تيليجرام إن تبادل السجناء تم اليوم الأربعاء بعد عملية مفاوضات مطولة.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان بإطلاق سراح ريد.

وأظهرت لقطات بثتها محطة روسيا24 التلفزيونية ونقلتها وكالة الإعلام الروسية ريد وهو يتم اصطحابه إلى مطار فنوكوفو في موسكو حيث سيعود منه للولايات المتحدة.

وقالت أسرة ريد في بيان “اليوم تمت الاستجابة لدعائنا وتريفور عائد بأمان إلى الولايات المتحدة”.

وأبلغت زوجة ياروشينكو وكالة تاس للأنباء بأن من المتوقع وصوله إلى روسيا قريبا. و ياروشينكو طيار روسي كان في السجن لاتهامه بتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.