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روسيا تؤكد مواصلة تقديم الدعم الشامل للشعب الفلسطيني

22 - مايو - 2021
الكرملين

الكرملين

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كشف مصدر في الخارجية الروسية، عن تأكيد بلاده مواصلة تقديم الدعم الشامل والمتنوع للشعب الفلسطيني، في ظروف التصعيد في الشرق الأوسط.

وذكر المصدر، في حديث لوكالة “نوفوستي”، أن روسيا واعتبارا من عام 2014، تخصص سنويا لصندوق برنامج الغذاء العالمي 2-3 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية لفلسطين.

وأضاف: ” بشكل إجمالي خلال هذه الفترة خصصنا 18 مليون دولار (بما في ذلك مساهمتنا للفترة 2020-2021 بمبلغ 5 ملايين دولار). كما ندعم وكالة الشرق الأوسط لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. وفي إطار الالتزامات التي تعهدنا بها قمنا بتسديد دفعة طوعية لهذه الوكالة في مارس بقيمة مليوني دولار”.

وأكدت وزارة الخارجية، أن روسيا تعتزم مواصلة ممارسة تخصيص مثل هذه المساهمات المالية، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه هذه المنظمة في مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وفي الدول العربية المجاورة.

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