روسيا تتجه لاستقرار اقتصادي.. بوتين يعلن إنجازاً اقتصادياً

منذ ساعتين
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2025 12:22 مساءً
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي في بلاده تباطأ إلى 8.8 بالمئة بحلول نهاية يوليو/ تموز، مقارنة بـ10.3 بالمئة في مارس/ آذار الماضي، مرجحا أن تتراوح وتيرة الأسعار بين 6 و7 بالمئة بحلول نهاية العام، وهو مستوى أقل من التقديرات السابقة.

وأوضح بوتين، خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية، أن “انخفاض التضخم يعد إنجازا مهما، إذ تراجع من 10.3 بالمئة في مارس إلى 9.4 بالمئة في يونيو/حزيران، ثم إلى 8.8 بالمئة في يوليو”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وأضاف أن المؤشرات الحالية تسمح بالتوقع بأن “نمو الأسعار الاستهلاكية قد يكون بنهاية العام ضمن نطاق 6-7 بالمئة، أي أقل من التوقعات السابقة”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الحكومة والبنك المركزي حددا لعام 2025 هدف الدخول في مسار تنمية اقتصادية متوازنة، موضحا أن ذلك يتطلب خفض التضخم مع الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة ومستقرة.

وارتفعت أسعار المستهلك في روسيا خلال عام 2024 بنسبة 9.52 بالمئة، مقابل 7.42 بالمئة في 2023، لتسجل رابع أعلى معدل تضخم تشهده البلاد خلال السنوات الـ 15 الأخيرة.

وفي يوليو الماضي، خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18 بالمئة، مشيرا إلى وجود انخفاض أسرع من المتوقع لضغوط التضخم وتباطؤ الطلب المحلي.

وجاء ذلك بعد خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يونيو الماضي، والذي كان الخفض الأول للفائدة الروسية منذ عام 2022.

    المصدر :
  • الأناضول

