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روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة البنية التحتية للطاقة 6 مرات

منذ 7 دقائق
جندي أوكراني يجهز مسيرة - رويترز

جندي أوكراني يجهز مسيرة - رويترز

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قالت وكالة الإعلام الروسية إن وزارة الدفاع اتهمت أوكرانيا اليوم الأربعاء بشن ست ضربات على البنية التحتية الروسية للطاقة خلال اليوم المنصرم.

ولم يتسن لرويترز تأكيد التقرير بصورة مستقلة. واتفقت موسكو وكييف الشهر الماضي على وقف تبادل الهجمات على منشآت الطاقة، لكن كلا الجانبين يتهم الآخر بانتهاك وقف إطلاق النار المؤقت الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

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