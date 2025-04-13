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روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة بنية تحتية للطاقة مرتين خلال 24 ساعة

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2025 1:10 مساءً
علما روسيا وأوكرانيا

علما روسيا وأوكرانيا

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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأحد إن أوكرانيا شنت هجومين على بنية تحتية روسية للطاقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية امس السبت إن أوكرانيا نفذت خمس هجمات على البنية التحتية للطاقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في انتهاك لاتفاق يهدف لوقف مثل هذه الضربات مؤقتا تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة.

واتفقت روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي على وقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، لكن الجانبين تبادلا الاتهامات مرارا بانتهاك الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

قصف روسي على سومي

قتل وأصيب عشرات اليوم الأحد جراء قصف صاروخي روسي على مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، بينما استمرت الهجمات المبتادلة بالمسيّرات بين موسكو وكييف.

وقال الدفاع المدني الأوكراني إن الهجوم الروسي أسفر عن 21 قتيلا و20 مصابا. كما أكد عمدة سومي -التي تبعد 50 كيلومترا عن الحدود مع روسيا- مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا إثر سقوط صاروخ روسي على المدينة.

وقبل ذلك، تحدث المسؤول الأوكراني عن سقوط عدد كبير من القتلى نتيجة الهجوم الصاروخي، مضيفا أن “العدو عاود استهداف المدنيين”.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين إثر هجوم روسي بصاروخ بالستي على سومي.

ودعا زيلينسكي إلى رد عالمي قوي من الولايات المتحدة وأوروبا وكل من يريد إنهاء هذه الحرب، قائلا إنه بدون الضغط على “المعتدي الروسي يستحيل التوصل إلى سلام”.

    المصدر :
  • رويترز

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