روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة منشآت طاقة روسية 10 مرات في آخر 24 ساعة

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا اليوم السبت بمهاجمة منشآت طاقة روسية 10 مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الرئاسة الروسية “الكرملين”، الجمعة إن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية “انتهت صلاحيته”.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال لصحفي وكالة فرانس برس “المهلة انتهت.. وفي الوقت الحالي، ليست هناك تعليمات أخرى من القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس بوتين”.

وأضاف الكرملين إن روسيا تسعى جاهدة لحل الصراع في أوكرانيا ، كما أنها تسعى جاهدة لضمان مصالحها.

وأشارت الرئاسة الروسية إلى أن موسكو “منفتحة على الحوار”.

وأوضح الكرملين أنه “تم تحقيق تقدم في تسوية الأزمة الأوكرانية”، مشيرا إلى أن الاتفاق على وقف استهداف قطاع الطاقة مثال على ذلك.

وكان الرئيسان الروسي بوتين والأميركي دونالد ترامب اتفقا، في الثامن عشر من مارس الماضي، خلال مكالمة هاتفية استمرت 90 دقيقة، على هدنة محدودة في أوكرانيا تقتصر على منشآت الطاقة.

وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي تأييده مبدأ هدنة مع روسيا لثلاثين يوما تشمل عدم استهداف منشآت الطاقة.