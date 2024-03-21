روسيا تتوعد الاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية.. إليكم التفاصيل

قال الكرملين (الخميس 21-3-2024) إن روسيا ستتخذ إجراءات انتقامية بما يتفق مع مصالحها وستوظف كل آلية قانونية تحت تصرفها إذا استخدم الاتحاد الأوروبي أرباح الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة لأوكرانيا.

وأدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذه التصريحات قبل اجتماع مقرر لزعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة الخطوة.

وقال بيسكوف للصحفيين “بطبيعة الحال، سنستخدم كل الآليات القانونية الممكنة، المتاحة حاليا، والتي ستتاح في المستقبل”.

وأضاف “وفيما يخص المعاملة بالمثل، لن نرد بالمثل، بل سنختار أساليب مختلفة بما يتوافق مع مصالحنا الخاصة”.

وسيناقش زعماء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 أيضا كيف يمكن لأوروبا بذل المزيد من الجهد للدفاع عن نفسها وتعزيز صناعة الأسلحة، ما يعكس المخاوف من أن روسيا قد لا تتوقف عند أوكرانيا وأن الولايات المتحدة قد لا تكون حاميا قويا لأوروبا في المستقبل.

وكتب شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في رسالة الدعوة لحضور القمة “على مدى عقود، لم تستثمر أوروبا ما يكفي في أمنها ودفاعها”.

وأضاف “الآن ونحن نواجه أكبر تهديد أمني منذ الحرب العالمية الثانية، فقد حان الوقت لاتخاذ خطوات جذرية وملموسة لنكون جاهزين للدفاع ونجعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي على ‘استعداد للحرب‘”.

وفي قمة تستمر يومين في بروكسل ومن المقرر أن تبدأ في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، سيتناول زعماء الاتحاد الأوروبي أيضا موضوعات متنوعة مثل الحرب في غزة واحتمال بدء محادثات العضوية مع البوسنة واحتجاجات المزارعين.