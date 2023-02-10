روسيا تتوقع انخفاض إنتاجها النفطي خلال 2023

نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك القول الجمعة إن هناك احتمالات لأن يتراجع إنتاج البلاد من النفط في عام 2023، نتيجة الضغط الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي والسقف الذي حددته مجموعة السبع لسعر النفط الروسي.

ورغم التكهنات بانخفاض الإنتاج الروسي بسبب العقوبات الغربية المرتبطة بأوكرانيا، ارتفع الإنتاج باثنين في المئة العام الماضي إلى 10.7 مليون برميل في اليوم بدعم من قفزة في المبيعات إلى آسيا خاصة للهند والصين.

ولكن بعد مجموعة من العقوبات الغربية الجديدة، أصبحت روسيا تواجه المزيد من التحديات من أجل الحفاظ على مستويات إنتاجها من النفط الذي يمثل مصدرا رئيسيا لإيرادات ميزانية الدولة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نوفاك القول ردا على سؤال بشأن احتمال تراجع إنتاج النفط هذا العام “نعم، هناك مثل هذه الاحتمالات… سنقيّمها في المستقبل القريب”.

واتفقت اقتصادات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على حظر استخدام التأمين البحري والتمويل والوساطة من جهات غربية للنفط الروسي المنقول بحرا بسعر يزيد عن 60 دولارا للبرميل اعتبارا من الخامس من ديسمبر\كانون الأول في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مشتريات المنتجات النفطية الروسية وحدد سقفا للأسعار اعتبارا من الخامس من فبراير\شباط.

ونقلت صحيفة كوميرسانت اليومية أمس الخميس 6\2\2023 عن بيانات من مصدر لم تحدده أن منتجي النفط الروسي رفعوا الإنتاج بنحو واحد بالمئة في الأسبوع الأول من فبراير\شباط مقارنة بالفترة نفسها من يناير\كانون الثاني رغم العقوبات الغربية.