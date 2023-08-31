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روسيا تجري انتخابات محلية في مناطق أوكرانية محتلة

منذ 35 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

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بدأت السلطات المعينة من قبل روسيا إجراء انتخابات إقليمية اليوم الخميس في أجزاء من أوكرانيا ادعت موسكو تبعيتها لها في العام الماضي، في مساع لترسيخ نفوذها فيما تصفها بأنها “أراضيها الجديدة” على الرغم من الصراع الجاري.

ولا تسيطر روسيا بشكل تام على أي من المناطق الأربع التي يجري فيها التصويت، وهي دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون. وتشكل هذه المناطق مجتمعة، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، خمس مساحة أوكرانيا تقريبا.

ونددت ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تصويت في أكتوبر تشرين الأول الماضي بما وصفتها بأنها “محاولة ضم غير قانونية” من جانب روسيا للأربع مناطق.

ويصف المسؤولون الأوكرانيون الانتخابات أيضا بأنها غير قانونية وتكشف السبب في استحالة إجراء أي محادثات سلام مع موسكو قبل أن تسحب روسيا جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية.

ويسعى الحكام الذين نصبتهم موسكو في المناطق الأربع، وهم مزيج من سياسيين مخضرمين موالين لروسيا وآخرين معروفين محليا فقط، إلى الفوز بولايات كاملة في مناصبهم في الانتخابات التي تنتهي في العاشر من سبتمبر أيلول، وهو التاريخ نفسه الذي ستجري فيه روسيا انتخاباتها الإقليمية.

ويترشح الحكام جميعا بتزكية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد انضمامهم إلى كتلة (روسيا الموحدة) في الكرملين في حالة من الزخم الإعلامي في الأشهر القليلة الماضية ولا يواجهون سوى معارضة شكلية.

    المصدر :
  • رويترز

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