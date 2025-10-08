الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
روسيا تحذر أميركا من أي "خطوة نووية"

منذ ساعتين
روسيا تحتفظ بأكبر ترسانة نووية عالمياً (شترستوك)

روسيا تحتفظ بأكبر ترسانة نووية عالمياً (شترستوك)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دبلوماسي روسي كبير القول الأربعاء إن موسكو ستسارع إلى إجراء تجربة نووية في حال اتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل حاليا على تجهيز البنية التحتية اللازمة لإجراء مثل هذه التجربة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر\تشرين الأول إن بلاده ستجري تجربة نووية إذا قامت بذلك أي قوة نووية أخرى، موضحا أن موسكو رصدت مؤشرات تفيد بأن دولة لم يسمها تستعد لتنفيذ مثل هذه التجارب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف القول إن روسيا لاحظت أن الولايات المتحدة تعمل منذ فترة على تجهيز البنية التحتية لهذه التجارب لديها.

ونقلت الوكالة عن ريابكوف أنه في حالة إجراء الولايات المتحدة تجربة، فستتبع موسكو نفس النهج بسرعة.

    المصدر :
  • رويترز

